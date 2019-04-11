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11.04.2019, 11:35

Опрос Рейтинга: 40% избирателей Порошенко голосуют против Путина

Опрос Рейтинга: 40% избирателей Порошенко голосуют против Путина - Фото
Фото: штаб Порошенко

Группа Рейтинг провела соцопрос перед вторым туром президентских выборов

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31% украинцев считают, что когда люди выбирают во втором туре президентских выборов действующего главу государства Петра Порошенко, они голосуют непосредственно за личность, а 26% - что таким образом голосуют против президента страны-агрессора Владимира Путина, причем последняя позиция более характерна для избирателей запада страны. Таковы итоги опроса группы Рейтинг.

Среди избирателей самого Порошенко почти 40% голосуют не столько за Порошенко, сколько против Путина.

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Опрос в форме личного интервью проводился среди населения Украины (3000 респондентов) от 18 лет и старше 5-10 апреля. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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Теги: соцопрос
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