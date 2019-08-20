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Опрос. Сколько жителей Германии ощущают угрозу Кремля

Опрос. Сколько жителей Германии ощущают угрозу Кремля - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.08.2019, 13:57

По данным опроса, 50% немцев сказали, что они не ощущают никакой угрозы со стороны Путина

40% немцев ощущают угрозу со стороны России, несмотря на резкое ухудшение отношений между НАТО и Москвой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтов YouGov, сообщает Deutsche Welle.

50% опрошенных заявили, что они не ощущают никакой угрозы со стороны России.

Через пять лет после введения санкций ЕС против России штрафные меры против Москвы безоговорочно поддерживают менее 25% немцев. 23% немцев выступают за сохранение санкций против России в полном объеме.

Более половины немцев - за отмену санкций ЕС против Москвы. Из них 21% высказывается за незамедлительную отмену штрафных мер, а 32%- за поэтапную.

Меньше всего сторонников санкций против России - на востоке Германии. Например, в федеральной земле Саксония-Анхальт санкции поддерживают лишь 8% жителей, в Бранденбурге – 11% и в Саксонии – 12%.

Впервые санкции были введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России из-за аннексии Крым и вторжения в Донбасс.

  • 27 июня 2019 года Совет ЕС официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.
  • В Донбассе шестой год идет война, которую после захвата Крыма начала и гибридными методами ведет против Украины страна-оккупант Россия. LIGA.net отслеживает все события на востоке.

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