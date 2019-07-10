Сколько украинцев поддерживают назначение Кучмы и Богдана - опрос

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Сделанные президентом Владимиром Зеленским назначения Леонида Кучмы, Андрея Богдана, Александра Данилюка и Ивана Баканова поддерживают более 30% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса американского Центра исследования Международного республиканского института (IRI), сообщает Радио Свобода.

Назначение второго президента Кучмы главой украинской делегации в контактной группе в Минске "твердо поддерживают" 17% украинцев, "частично поддерживают" 27%, "частично не поддерживают" 10%, "твердо не поддерживают" 23%, остальные либо не слышали его имени, либо не смогли ответить на вопрос.

Назначение экс-адвоката Игоря Коломойского Богдана руководителем Офиса президента "твердо" или "частично поддерживают" 36% украинцев, не поддерживают 15%, остальные либо не слышали его имени, либо не смогли ответить на вопрос.

Назначение экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны поддерживает 32% опрошенных, против выступают 18%.

Назначение экс-руководителя Студии 95 Квартал Баканова на должность первого замглавы СБУ поддерживают 32% украинцев, не поддерживают 17%. Сейчас он исполняет обязанности главы СБУ.

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Согласно опросу IRI, деятельность Зеленского "твердо поддерживают" 32% респондентов, "частично поддерживают" - 35%, "частично не поддерживают" и "твердо не поддерживают" - 8% и 6%. 19% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 13 по 23 июня 2019 года методом интервью на дому среди 2400 респондентов. Погрешность не превышает 2%. Опрос финансировался Агентством США по международному развитию (USAID).

3 июня 2019 года Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска.