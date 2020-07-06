Опрос выявил основные проблемы Львовской области, как их видят местные жители

Безработица и низкий доход острее всего ощущаются жителями малых населенных пунктов области, уточнили в группе Рейтинг

Наиболее остро во Львовской области стоит проблема с трудоустройством: как основную ее назвали 43% опрошенных местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

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Также жителей области беспокоит некачественное медобслуживание - 37%. Треть опрошенных в регионе сетует на плохое состояние дорог и бедность, еще четверть - на упадок промышленности, алкоголизм, хищения земель, а каждый пятый - на упадок сельского хозяйства.

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Война на востоке (59%), отсутствие работы/безработица (47%) возглавляют рейтинг проблем общегосударственного значения среди опрошенных жителей Львовской области. Около 30% также называли проблемами низкий доход, коррупцию и эпидемию коронавируса.

Низкий уровень зарплат и пенсий считают личной проблемой 37% опрошенных. 35% также переживают из-за войны, и 30% - из-за безработицы. Некачественная медицина, коррупция и эпидемия коронавируса беспокоят каждого пятого жителя Львовской области.

Опрос проведен 6-22 июня 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше во Львовской области. Погрешность не выше 2,2%.

Опрос Рейтинга за апрель-2020: во Львове больше, чем в других городах Украины , поддерживают идею вступления в НАТО.

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Евгений Пилипенко

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