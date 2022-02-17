Опубликован полный текст реакции России на ответ США по ее "гарантиям безопасности"

Российское пропагандистское агентство ТАСС опубликовало полный текст реакции России на ответ США по поводу российских предложений о "гарантиях безопасности".

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Реакцию уже передали американскому послу Джону Салливану.

В тексте российская сторона говорит, что не получила от США "конструктивного ответа" на базовые требования. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, отказе от будущего членства в альянсе Украины и Грузии, от создания военных баз на территории постсоветских стран, а также о возврате инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

Также РФ посетовала, что США якобы проигнорировали "пакетный характер российских предложений".

"Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", – сказано в российском ответе.

Более того, в документе отмечается, что "в отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

По Украине

В РФ в очередной раз заявили, что "никакого "российского вторжения" в Украину... нет и не планируется".

Там считают, что в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что "режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями".

Россия еще раз подчеркнула, что урегулирование конфликта на Донбассе, по ее мнению, возможно только путем реализации минских соглашений.

"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – говорится в документе.

При этом в РФ отметили, что "открыты к диалогу".

Политика "открытых дверей" НАТО

В документе говорится, что США подтвердили твердую поддержку политике открытых дверей НАТО. Но эта политика, считают в РФ, якобы противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, в частности, обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

"Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток", – сказано в реакции РФ.

Пакетный характер предложений

В России отметили готовность США "работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков", но, считают там, без отказа НАТО от дальнейшего расширения договоренности в этой области "не будут устойчивыми на перспективу".

Развертывание ядерного оружия вне национальной территории

В РФ считают, что в некоторых неядерных государствах НАТО размещено ядерное оружие США, которое якобы способно поражать цели на территории России

Россия требует вывести такое оружие на национальную территорию и ликвидировать инфраструктуру для быстрого развертывания таких вооружений в Европе. Также Москва требует прекратить учения НАТО по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства-члены НАТО.

Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования

Москва рассматривает данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога. Там считают указанную категорию вооружений необходимым компонентом нового "уравнения безопасности", которое следует совместно выработать России и США.

"Продолжаем исходить из актуальности российских инициатив в области "пост-ДРСМД", в основе которых лежит идея встречных проверяемых мораториев на развертывание наземных РСМД в Европе", – говорится в документе.

Тяжелые бомбардировщики и надводные боевые корабли

Касательно этой темы в РФ видят "предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей".

Военные учения и маневры

В РФ говорят, что США не дали ответа на российские предложения в этой области.

"Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа. Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на "просвечивание" деятельности Вооруженных сил РФ", – говорится в документе. .

Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то РФ "приветствует готовность США к соответствующим консультациям".

дополняется

Вадим Ребрина

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