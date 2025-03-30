Опубликована годовая декларация Зеленского: большинство доходов от гособлигаций

Владимир Зеленский (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2024 год. Об этом сообщил Офис главы государства.

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Согласно документу, в 2024-м Зеленский и его семья заработали 15,28 млн грн, в том числе доход от погашения облигаций внутренних государственных займов составил более 8,5 млн грн.

Заработная плата президента составила 336 000 грн, остальные средства из 6,7 млн были получены с банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

В ОП отметили, что доходы семьи президента выросли по сравнению с 2023-м благодаря восстановлению поступления полной суммы платежей за аренду.

Совокупно разница в доходах президента между 2023 и 2024 годами составляет ~2,86 млн грн, большинство – разница в доходах за аренду (1,74 млн).

Декларация Зеленского доступна на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

В 2023-м доход президента и его семьи составил 12,42 млн грн, ОВГЗ также составляли большинство поступлений – 7,45 млн.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3,69 млн грн, в 2021-м – 10,82 млн грн.