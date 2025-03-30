Опублікована річна декларація Зеленського: більшість доходу від держоблігацій

Володимир Зеленський (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік. Про це повідомив Офіс глави держави.

Згідно з документом, у 2024-му Зеленський та його родина заробили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення облігацій внутрішніх державних позик становив понад 8,5 млн.

Заробітна плата президента становила 336 000 грн, решта коштів із 6,7 млн була отримана з банківських відсотків та доходу від надання власної нерухомості в оренду.

В ОП зазначили, що доходи родини президента зросли проти 2023-го завдяки відновленню надходження повної суми платежів за оренду.

Сукупно різниця у доходах президента між 2023 та 2024 роками становить ~2,86 млн грн, більшість – різниця у доходах за оренду (1,74 млн).

Декларація Зеленського доступна на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

У 2023-му дохід президента та його родини становив 12,42 млн грн, ОВДП так само становили більшість надходжень – 7,45 млн.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3,69 млн грн, у 2021-му – 10,82 млн грн.