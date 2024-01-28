Декларація Зеленського-2022: дохід президента і його родини втричі зменшився
Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Доходи президента та його родини зменшилися з 10,8 млн грн у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році.
Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 824 507 грн, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 5 359 600 грн.
Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 692 683 грн.
У пресслужбі пояснили причину зменшення доходів глави держави за 2022 рік. За інформацією, це сталося у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 800 000 грн.
За інформацією, доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду, загалом: 5 464 907 грн.
Зазначається, що дохід сім’ї президента у 2021 році, порівнюючи з 2020-м, скоротився на 11 922 320 грн.
Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався до його обрання на посаду президента.
Інших змін у 2021 та 2022 роках стосовно активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.
- Однією з вимог МВФ до України було набрання чинності закону, який поновлює майнове декларування держслужбовцями, які прямо не залучені до мобілізації та воєнних дій, а також відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Ця умова мала бути виконана до кінця липня 2023 року.
- 5 вересня 2023 року парламент проголосував за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовився ухвалити основне виправлення про негайне відкриття реєстрів.
- Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. Вже за кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.
- 12 вересня Зеленський наклав вето на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування, а 20 вересня Рада ухвалила закон, який поновлював е-декларування з негайним відкриттям даних.
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