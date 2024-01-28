Декларація Зеленського-2022: дохід президента і його родини втричі зменшився

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 692 683 грн на противагу 10 824 507 грн у 2021 році

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Доходи президента та його родини зменшилися з 10,8 млн грн у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році.

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Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 824 507 грн, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 5 359 600 грн.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 692 683 грн.

У пресслужбі пояснили причину зменшення доходів глави держави за 2022 рік. За інформацією, це сталося у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 800 000 грн.

За інформацією, доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду, загалом: 5 464 907 грн.

Зазначається, що дохід сім’ї президента у 2021 році, порівнюючи з 2020-м, скоротився на 11 922 320 грн.

Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався до його обрання на посаду президента.

Інших змін у 2021 та 2022 роках стосовно активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Однією з вимог МВФ до України було набрання чинності закону, який поновлює майнове декларування держслужбовцями, які прямо не залучені до мобілізації та воєнних дій, а також відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Ця умова мала бути виконана до кінця липня 2023 року.

5 вересня 2023 року парламент проголосував за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовився ухвалити основне виправлення про негайне відкриття реєстрів.

Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. Вже за кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування, а 20 вересня Рада ухвалила закон, який поновлював е-декларування з негайним відкриттям даних.

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