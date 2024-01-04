Єрмак подав декларацію за 2022 рік, на його рахунках 782 525 грн та непогашений кредит на 1 млн

Андрій Єрмак (Фото – прес-служба ВП)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак задекларував прибутки за 2022 рік на загальну суму 568 037 грн. Про це свідчить його декларація, яка подана 1 січня.

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У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" Єрмак задекларував зарплату за основним місцем роботи у розмірі 568 037 грн та додатково вказав як дохід 78 396 грн – суму гарантійного ремонту його автомобіля.

У розділі фінансових зобов'язань декларант вказав непогашений кредит 2006 року у Сенс Банку (колишній Альфа-Банк, націоналізований у 2023 році), розмір якого на кінець звітного 2022 року становив 1 008 306 грн.

У власності Єрмака залишається квартира площею 107,8 кв. м, куплена у 2005 році. Її вартість на момент придбання становила 3 535 000 грн. Ця ж квартира значилася у його декларації 2020 року.

Єрмак є власником автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC випуску 2019 року. Його вартість на момент покупки (або останньої оцінки) – 2 972 776 грн. (У декларації 2020 року було вказано автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску).

У декларації зазначено, що Єрмак не має цінних паперів.

Він власник корпоративних прав або їх частин у таких підприємствах: Міжнародна правнича компанія (50%), Гарнет Інтернешнл Медіа Груп (49%), Міжнародна фармацевтична група (50%), Ер Пі Ай (100%). Усі ці права, як зазначено у документі, передано до корпоративного управління.

Він також є кінцевим бенефіціаром компаній: Міжнародна асоціація українсько-грузинського співробітництва у сфері іноземного інвестування, Міжнародна правнича компанія, Міжнародна фармацевтична група, Гарнет Інтернешнл Медіа Груп, Ер Пі Ай, М.Є.П., Українсько-грузинська медійна компанія.

На рахунках Єрмака задекларовано 782 525 грн, готівкою він зберігає $ 39 000 та 50 000 євро.

Однією з вимог МВФ до України було набрання чинності законом, який поновлює майнове декларування держслужбовцями, які прямо не задіяні у мобілізації та військових діях, а також відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Ця умова мала бути виконана до кінця липня 2023 року.

27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про поновлення електронного декларування. 5 вересня парламент проголосував за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовився прийняти основне виправлення про негайне відкриття реєстрів.

Наступного дня після ухвалення закону на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. Вже за кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування.

20 вересня Рада ухвалила закон, який поновлював е-декларування з негайним відкриттям даних.

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