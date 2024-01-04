Єрмак подав декларацію за 2022 рік, на його рахунках 782 525 грн та непогашений кредит на 1 млн
Глава Офісу президента Андрій Єрмак задекларував прибутки за 2022 рік на загальну суму 568 037 грн. Про це свідчить його декларація, яка подана 1 січня.
У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" Єрмак задекларував зарплату за основним місцем роботи у розмірі 568 037 грн та додатково вказав як дохід 78 396 грн – суму гарантійного ремонту його автомобіля.
У розділі фінансових зобов'язань декларант вказав непогашений кредит 2006 року у Сенс Банку (колишній Альфа-Банк, націоналізований у 2023 році), розмір якого на кінець звітного 2022 року становив 1 008 306 грн.
У власності Єрмака залишається квартира площею 107,8 кв. м, куплена у 2005 році. Її вартість на момент придбання становила 3 535 000 грн. Ця ж квартира значилася у його декларації 2020 року.
Єрмак є власником автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC випуску 2019 року. Його вартість на момент покупки (або останньої оцінки) – 2 972 776 грн. (У декларації 2020 року було вказано автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску).
У декларації зазначено, що Єрмак не має цінних паперів.
Він власник корпоративних прав або їх частин у таких підприємствах: Міжнародна правнича компанія (50%), Гарнет Інтернешнл Медіа Груп (49%), Міжнародна фармацевтична група (50%), Ер Пі Ай (100%). Усі ці права, як зазначено у документі, передано до корпоративного управління.
Він також є кінцевим бенефіціаром компаній: Міжнародна асоціація українсько-грузинського співробітництва у сфері іноземного інвестування, Міжнародна правнича компанія, Міжнародна фармацевтична група, Гарнет Інтернешнл Медіа Груп, Ер Пі Ай, М.Є.П., Українсько-грузинська медійна компанія.
На рахунках Єрмака задекларовано 782 525 грн, готівкою він зберігає $ 39 000 та 50 000 євро.
- Однією з вимог МВФ до України було набрання чинності законом, який поновлює майнове декларування держслужбовцями, які прямо не задіяні у мобілізації та військових діях, а також відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Ця умова мала бути виконана до кінця липня 2023 року.
- 27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про поновлення електронного декларування. 5 вересня парламент проголосував за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовився прийняти основне виправлення про негайне відкриття реєстрів.
- Наступного дня після ухвалення закону на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. Вже за кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч.
- 12 вересня Зеленський наклав вето на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування.
- 20 вересня Рада ухвалила закон, який поновлював е-декларування з негайним відкриттям даних.
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