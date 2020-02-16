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Ермак в 2019 году заработал 256 000 грн, на его счетах 10 млн

Ермак в 2019 году заработал 256 000 грн, на его счетах 10 млн - Фото
Андрей Ермак (Фото: Nemesh Yanosh/ЕРА)
16.02.2020, 10:05

Он является конечным бенефициаром 12 компаний

За 2019 год руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доходы на общую сумму 255 859‬ грн. Об этом свидетельствует его декларация, поданная 14 февраля.

Согласно декларации, в собственности Ермака квартира площадью 107.8 кв. м, купленная в 2005 году (стоимость на момент приоьретеня права 3 535 000 грн), а также автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска. 

Ермак владее тремя ценными бумагами общей стоимостью 1 000 грн. Он собственник корпоративных прав либо их части в следующих предприятиях: Международная юридическая компания (50%), Интерпромфинанс Украина (10%), Гарнет Интернешнл Медиа Груп (99%), Международная фармацевтическая группа (50%), Эр Пи Ай (100%), Интерпромфинанс-Безпека (50%), Виссон Юкрейн Технолодждис (0,01%), Ама Вижн (33,33%) и Адвокатское объединение Международная юридическая компания (60%).

Также он является конечным бенефициаром компаний: Международная юридическая компания, Международная ассоциация украинско-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования, М.Е.П., Гарнет Интернешнл Медиа Груп, Международная фармацевтическая группа, Эр Пи Ай, Интерпромфинанс-Безпека, Виссон Юкрейн Технолодждис, Украинско-грузинская медийная компания, Ама Вижн, Адвокатское объединение Международная юридическая компания, Интерпромфинанс Украина.

По основному месту дохода (ООО "Международная юридическая компания" и АО "Международная юридическая компания") Ермак заработал 53 242 грн, гонорары составили 1 300 грн, доход от предпринимательской деятельности (какой, не указывается) - 151 000 грн.

На счетах Ермака задекларировано 9 722 290 грн, наличными он хранит $347 000 и 50 000 евро.

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