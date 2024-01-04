Ермак подал декларацию за 2022, на его счетах 782 525 грн и непогашенный кредит на 1 млн

Глава Офиса президента задекларировал зарплату по основному месту работы в размере 568 037‬ грн

Андрей Ермак (Фото - пресс-служба ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доходы за 2022 год на общую сумму 568 037‬ грн. Об этом свидетельствует его декларация, поданная 1 января.

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В разделе декларации "Доходы, в том числе подарки" Ермак задекларировал зарплату по основному месту работы в размере 568 037‬ грн и дополнительно указал в качестве дохода 78 396 грн – сумму гарантийного ремонта его автомобиля.

В разделе финансовых обязательств декларант указал непогашенный кредит 2006 года в Сенс Банке (бывший Альфа-Банк, национализирован в 2023 году), размер которого на конец отчетного 2022 года составлял 1 008 306 грн.

В собственности Ермака остается квартира площадью 107,8 кв м, купленная в 2005 году. Ее стоимость на момент приобретения составляла 3 535 000 грн. Эта же квартира значилась в его декларации 2020 года.

Ермак является владельцем автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC выпуска 2019 года. Его стоимость на момент покупки (или последней оценки) – 2 972 776 грн. (В декларации 2020 года был указан автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска).

В декларации указано, что Ермак не владеет ценными бумагами.

Он собственник корпоративных прав либо их части в следующих предприятиях: Международная юридическая компания (50%), Гарнет Интернешнл Медиа Груп (49%), Международная фармацевтическая группа (50%), Эр Пи Ай (100%). Все эти права, как отмечено в документе, переданы в корпоративное управление.

Также он является конечным бенефициаром компаний: Международная ассоциация украинско-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования, Международная юридическая компания, Международная фармацевтическая группа, Гарнет Интернешнл Медиа Груп, Эр Пи Ай, М.Е.П., Украинско-грузинская медийная компания.

На счетах Ермака задекларированы 782 525 грн, наличными он хранит $39 000 и 50 000 евро.

Одним из требований МВФ к Украине было вступление в силу закона, который возобновляет имущественное декларирование госслужащими, которые прямо не задействованы в мобилизации и военных действиях, а также восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций. Это условие должно было быть выполнено до конца июля 2023 года.

27 июля 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования. 5 сентября парламент проголосовал за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказался принять основную правку о немедленном открытии реестров.

На следующий день после принятия закона на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Уже через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

12 сентября Зеленский наложил вето на закон, в котором остались ограничения по электронному декларированию.

20 сентября Рада приняла закон, который возобновлял е-декларирование с немедленным открытием данных.

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