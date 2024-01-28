Декларация Зеленского-2022: доход президента и его семьи втрое уменьшился

Согласно декларации 2022 года, доходы Зеленского и членов его семьи составили 3 млн 692 000 683 грн в противовес 10 млн 824 000 507 грн в 2021 году

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Доходы президента и его семьи уменьшились с 10,8 млн грн в 2021 году до 3,7 млн в 2022 году.

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Согласно декларации за 2021 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 10 млн 824 000 507 грн, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов - 5 млн 359 000 600 грн.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 000 683 грн.

В пресс-службе объяснили причину уменьшения доходов главы государства за 2022 год. По информации, это произошло в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России. Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 000 грн.

По информации, доходы семьи Зеленского в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, в общем: 5 млн 464 000 907 грн.

Отмечается, что доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 000 320 грн.

Зеленский и в дальнейшем остается владельцем ряда торговых марок, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался до его избрания на пост президента.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

Одним из требований МВФ к Украине было вступление в силу закона, возобновляющего имущественное декларирование госслужащими, которые прямо не вовлечены в мобилизацию и военные действия, а также восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций. Это условие должно было быть выполнено до конца июля 2023 года.

5 сентября 2023 года парламент проголосовал за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказался принять основную поправку о немедленном открытии реестров.

На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Уже через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 тысяч.

12 сентября Зеленский наложил вето на закон, в котором остались ограничения по электронному декларированию, а 20 сентября Рада приняла закон, возобновлявший е-декларирование с немедленным открытием данных.

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