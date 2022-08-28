"Опять какая-то бавовна случилась". Гайдай сообщил о взрывах на базе оккупантов в Сватово
28.08.2022, 15:35
Сергей Гайдай (Скриншот видео)
Ночью 28 августа во временно оккупированном Сватово взорвалась российская военная база. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По словам Гайдая, российские оккупанты вывели почти все свои войска из Сватово, оставалась одна база, на которой они осуществляли передислокацию.
"И какая-то там "бавовна" на этой базе опять случилась", – сказал глава Луганской ОВА.
Он добавил, что пожар и взрывы на вражеской базе продолжались как минимум до полудня.
- 27 августа Гайдай сообщил, что на Донбассе российские войска не могут пройти и 100 метров в день, несмотря на приказ ежедневно захватывать по пять километров.
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