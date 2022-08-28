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"Опять какая-то бавовна случилась". Гайдай сообщил о взрывах на базе оккупантов в Сватово

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 15:35
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Ночью 28 августа во временно оккупированном Сватово взорвалась российская военная база. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, российские оккупанты вывели почти все свои войска из Сватово, оставалась одна база, на которой они осуществляли передислокацию.

"И какая-то там "бавовна" на этой базе опять случилась", – сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что пожар и взрывы на вражеской базе продолжались как минимум до полудня.

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Наталия Медведева
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потери сватово Сергей Гайдай
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