"Опять какая-то бавовна случилась". Гайдай сообщил о взрывах на базе оккупантов в Сватово

Ночью 28 августа во временно оккупированном Сватово взорвалась российская военная база. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, российские оккупанты вывели почти все свои войска из Сватово, оставалась одна база, на которой они осуществляли передислокацию.

"И какая-то там "бавовна" на этой базе опять случилась", – сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что пожар и взрывы на вражеской базе продолжались как минимум до полудня.

27 августа Гайдай сообщил, что на Донбассе российские войска не могут пройти и 100 метров в день, несмотря на приказ ежедневно захватывать по пять километров.

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Наталия Медведева

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