Гайдай о ситуации на Донбассе: Россия продвигается со скоростью 100 м в сутки

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай считает, что продвижение российской армии на Донбассе в десятки раз медленнее, чем требуют в Кремле. Об этом он сказал в эфире Радио НВ в пятницу.

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"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал Гайдай.

Сейчас россияне подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", — заявил Гайдай.

По его словам, удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, но в России еще очень много боекомплекта.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить [снаряды] и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", — сказал он.

Гайдай также заявил, что российские войска теряют десятки человек каждый день.

"А учитывая, что иногда глубоко в тылу "камни с неба" падают на определенные объекты, как вчера, например, прилетели в месторасположение десантников, то там за один раз около двухсот "двухсотых", — сказал Гайдай.

Британская разведка заявила, что Россия за последние пять дней значительно усилила интенсивность боевых действий на Донбассе. Это может быть связано с попытками связать украинские силы и не допустить контрнаступления.

Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попытается захватить новые территории, считают в разведке Украины.

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Андрей Водяный

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