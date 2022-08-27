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Россия усилила наступление на Донбассе, чтобы связать украинские силы – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 09:32
Россия усилила наступление на Донбассе, чтобы связать украинские силы – разведка Британии - Фото
Фото: EPA

Россия усилила интенсивность боевых действий на Донбассе в течение последних пяти дней. Это может быть попытка связать украинские войска и не допустить их перебрасывания на другие направления для контрнаступления, считает британская разведка.

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Интенсивные бои идут вблизи Северска и Бахмута, оккупационные войска также продвинулись к центру села Пески возле Донецкого аэропорта.

Но в целом это наступление принесло России скромные территориальные достижения.

"Существует реальная вероятность, что Россия активизировала свои действия на Донбассе, чтобы туда перебросили или оставили дополнительные украинские подразделения – на фоне спекуляций о том, что Украина планирует большое контрнаступление", говорится в сообщении разведки.

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Андрей Водяный
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Донецкая область война британская разведка
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