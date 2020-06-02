ОПЗЖ с Дубинским оспаривают закон об амнистии участников Майдана

Возведение баррикад на Майдане, 20 февраля 2014 года (Фото: LIGA.net)

В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов, которые просят признать не соответствующим Конституции закон об амнистии участников Майдана в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Депутаты считают, что закон неконституционен, поскольку "его положения противоречат предписаниям Конституции, а его принятие Верховной Радой состоялось с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в действие законов".

Подписанты просят КСУ открыть конституционное производство и привлечь к нему нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

Представление подписали депутаты от ОПЗЖ, а также исключенные из фракции Слуга народа Антон Поляков, Анна Скороход и член фракции СН Александр Дубинский. Полный список подписантов - на сайте КСУ.

20 февраля на то время и.о. директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова заявляла, что закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей.

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