Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОПЗЖ с Дубинским оспаривают закон об амнистии участников Майдана

ОПЗЖ с Дубинским оспаривают закон об амнистии участников Майдана - Фото
Возведение баррикад на Майдане, 20 февраля 2014 года (Фото: LIGA.net)
02.06.2020, 16:59

50 депутатов обратились в Конституционный суд

В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов, которые просят признать не соответствующим Конституции закон об амнистии участников Майдана в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутаты считают, что закон неконституционен, поскольку "его положения противоречат предписаниям Конституции, а его принятие Верховной Радой состоялось с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в действие законов".

Подписанты просят КСУ открыть конституционное производство и привлечь к нему нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

Представление подписали депутаты от ОПЗЖ, а также исключенные из фракции Слуга народа Антон Поляков, Анна Скороход и член фракции СН Александр Дубинский. Полный список подписантов - на сайте КСУ.

20 февраля на то время и.о. директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова заявляла, что закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей.

Читайте также: В Конституционном суде оспаривают назначение Сытника директором НАБУ



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
майдан ксу александр дубинский ОПЗЖ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 