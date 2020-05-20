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В Конституционном суде оспаривают назначение Сытника директором НАБУ

В Конституционном суде оспаривают назначение Сытника директором НАБУ - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
20.05.2020, 16:59

Среди подписантов представления депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Илья Кива, Юрий Корявченков

Сегодня в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, которые просят признать не соответствующим Конституции указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Авторы представления считают, что оспариваемый ими указ не соответствует требованиям ч. 4 ст. 5, ч. 2 с. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, пункта 31 ч. 1 ст. 106 Основного Закона.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте КСУ.

Депутаты обосновывают свое требование признания незаконности назначения Сытника тем, что, "должность директора НАБУ не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляет президент".

Среди подписантов представления депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Илья Кива, Юрий Корявченков, Даниил Гетманцев.

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Вадим Ребрина
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