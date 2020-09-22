ОПЗЖ выдвинула Попова в мэры Киева и представила первую пятерку в Киевсовет
22.09.2020, 14:52
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В начале сентября, по опросу группы Рейтинг, за Попова готовы были проголосовать 5,8% киевлян, за ОПЗЖ - 7,4%
Оппозиционная платформа — За життя выдвинула бывшего главу Киевской городской госадминистрации столицы Александра Попова кандидатом в мэры столицы. Решение было принято во вторник, 22 сентября, на партийном съезде ОПЗЖ.
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Также партия утвердила список кандидатов от ОПЗЖ в Киевсовет. В первую пятерку вошли:
1. Александр Попов;
2. Юлия Симунина;
3. Михаил Царенко;
4. Александр Плужник;
5. Елена Букало.
- В начале сентября, по опросу группы Рейтинг, за Попова готовы были проголосовать 5,8% киевлян, за ОПЗЖ - 7,4%.
- По данным опроса Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%.
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