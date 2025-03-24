Орбан написал письмо Будапештскому зоопарку с вопросом, как "усыновить" зебру

На сайте Будапештского зоопарка указано, что любой может "усыновить" животное за $50

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился в Будапештский зоопарк с просьбой разрешить ему "усыновить" зебру. Письмо соответствующего содержания он опубликовал в Facebook.

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Глава венгерского правительства опубликовал фото письма с подписью "Операция "Зебра" началась".

"Я бы хотел усыновить зебру. Как я понимаю, это возможно сделать у вас. Прошу помочь", – говорится в документе, датированном 24 марта и подписанном Орбаном.

Премьер Венгрии опубликовал письмо после того, как его главный соперник, оппозиционный венгерский политик Петер Мадяр высказал обвинение по поводу имущества семьи Орбана в центральной Венгрии. Мадяр, в частности, заявил, что, по его мнению, у семьи Орбана есть "домашнее сафари", на котором содержатся зебры.

На сайте Будапештского зоопарка указано, что любой может "усыновить" животное за $50. Там подчеркивают, что процесс "усыновления" сугубо символичен, поскольку животное останется в зоопарке.

"После внесения взноса опекун получает удостоверение, подтверждающее факт усыновления, биографию с данными об усыновленном животном, фото этого животного, значок и карточку, дающую право на бесплатный вход на весеннюю и осенью встречи опекунов", – говорится в сообщении.