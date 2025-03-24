Орбан написав листа Будапештському зоопарку з запитанням, як "усиновити" зебру

На сайті Будапештського зоопарку вказано, що будь-хто може "всиновити" тварину за $50

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Будапештського зоопарку з проханням дозволити йому "всиновити" зебру. Лист відповідного змісту він опублікував у Facebook.

Глава угорського уряду опублікував фото листа з підписом "Операція "Зебра" розпочалася".

"Я б хотів всиновити зебру. Як я розумію, це можливо зробити у вас. Прошу допомогти", – йдеться у документі, датованому 24 березням та підписаному Орбаном.

Прем'єр Угорщини опублікував листа після того, як його головний суперник, опозиційний угорський політик Петер Мадяр висловив обвинувачення щодо майна родини Орбана в центральній Угорщині. Мадяр, зокрема, заявив, що, на його думку, родина Орбана має "домашнє сафарі", на якому утримуються зебри.

На сайті Будапештського зоопарку вказано, що будь-хто може "всиновити" тварину за $50. Там наголошують, що процес "всиновлення" є суто символічним, оскільки тварина залишиться у зоопарку.

"Після внесення внеску опікун отримує посвідчення, яке підтверджує факт усиновлення, біографію з даними про усиновлену тварину, фото цієї тварини, значок і картку, яка дає право на безплатний вхід на весняну та осінню зустрічі опікунів", – йдеться у повідомленні.