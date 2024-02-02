Орбан назвал результаты саммита ЕС "успешными". Сказал, там не отдали Киеву деньги Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth сказал, что Будапешт получил гарантии, что Украина "не заберет деньги Венгрии", поэтому результаты состоявшегося 1 февраля саммита ЕС можно считать успешными.
По его словам, якобы была угроза, что другие 26 стран-членов Евросоюза "договорятся забрать у Венгрии причитающиеся ей деньги и отправят их в Украину".
"Я должен был вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры были успехом", – сказал венгерский лидер.
Он также подчеркнул, что "выделенные Киеву 50 млрд евро пойдут не на закупку оружия, а в поддержку "обанкротившейся" Украины".
На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Первым об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
На саммите до последнего было неизвестно, не заблокирует ли Орбан помощь, подобно тому, как сделал в прошлый раз в середине декабря.
Подтверждение соглашения состоялось после частных разговоров Орбана с Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и тремя влиятельными лидерами Евросоюза – немецким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.
Соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета помощи и возможность пересмотреть его через два года, "если это потребуется", но без права вето для Будапешта.
- Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.
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