Орбан назвав результати саміту ЄС "успішними". Каже, там не віддали Україні гроші Угорщини

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth сказав, що Будапешт отримав гарантії, що Україна "не забере гроші Угорщини", тому результати саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, можна вважати успішними.

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За його словами, нібито була загроза, що інші 26 країн-членів Євросоюзу "домовляться забрати в Угорщини належні їй гроші та відправлять їх в Україну".

"Я повинен був вести переговори, щоб у будь-який спосіб цьому перешкодити. Тому для мене вчорашні переговори були успіхом", – сказав угорський лідер.

Він також наголосив, що "виділені Києву 50 млрд євро підуть не на закупівлю зброї, а на підтримку "збанкрутілої" України".

На саміті Європейської ради в Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Першим це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

На саміті до останнього було невідомо, чи не заблокує Орбан допомогу, подібно тому, як зробив минулого разу в середині грудня.

Підтвердження угоди відбулося після приватних розмов Орбана з Мішелем, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і трьома найвпливовішими лідерами Євросоюзу – німецьким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.

Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.

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