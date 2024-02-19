Орбан: Украинская агропродукция не должна попадать на рынки Европы

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза. Он считает, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок". Об этом говорится в видео, обнародованном партией Венгрии Fidesz в соцсетях, передает издание Magyar Nemzet.

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Венгерский премьер, комментируя демонстрации фермеров в странах Европы, заявил, что "проблема для европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все дороже".

Он отметил, что в Европу разрешается импортировать агропродукцию из стран, где эти правила не действуют.

"Это означает, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок", – заявил Орбан.

По его словам, европейских фермеров "никто не слушает" и они якобы чувствуют, что "расстояние между ними и людьми, которые принимают решения в Брюсселе, как от неба до земли".

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Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.

11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы.

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