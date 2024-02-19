Орбан: Украинская агропродукция не должна попадать на рынки Европы
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза. Он считает, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок". Об этом говорится в видео, обнародованном партией Венгрии Fidesz в соцсетях, передает издание Magyar Nemzet.

Венгерский премьер, комментируя демонстрации фермеров в странах Европы, заявил, что "проблема для европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все дороже".

Он отметил, что в Европу разрешается импортировать агропродукцию из стран, где эти правила не действуют.

"Это означает, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок", – заявил Орбан.

По его словам, европейских фермеров "никто не слушает" и они якобы чувствуют, что "расстояние между ними и людьми, которые принимают решения в Брюсселе, как от неба до земли".

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