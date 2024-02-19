Орбан: Українська агропродукція не повинна потрапляти на ринки Європи

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав припинити імпорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу. Він вважає, що українська агропродукція "не повинна потрапляти на європейський ринок". Про це йдеться у відео, оприлюдненому партією Угорщини Fidesz в соцмережах, передає видання Magyar Nemzet.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Угорський прем'єр, коментуючи демонстрації фермерів у країнах Європи, заявив, що "проблема для європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво для них дедалі дорожчим".

Він зауважив, що до Європи дозволяється імпортувати агропродукцію із країн, де ці правила не діють.

"Це означає, що українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок", — заявив Орбан.

За його словами, європейських фермерів "ніхто не слухає" і вони нібито відчувають, що "відстань між ними та людьми, які ухвалюють рішення в Брюсселі, як від неба до землі".

Читайте також: Кубраков: Цифри експорту зерна морем та транзитом через Польщу – неспівставні

Польські фермери на тракторах з 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Читайте також: Орбан: Україна на мапі там, де вона є – країна має стати буферною зоною між РФ та Європою