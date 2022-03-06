Ориентировочно – крылатая ракета. Войска РФ обстреляли многоэтажки в Краматорске: фото

Минимум двое погибших, большое количество раненых – российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. Об этом в Telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной госадминистрации Павел Кириленко.

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Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18а, 21 и 15.

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливается точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики.

"Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде той, которую сбили вчера в районе Краматорска наши силы ПВО", – отметил Кириленко.

По данным Нацполиции, разрушения получили четыре девятиэтажки и супермаркет. Есть погибшие, ранены предварительно восемь человек. Открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Вчера вечером украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: на город упали восемь ракет врага.

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Валерия Кондратова

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