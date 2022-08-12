Оружие для Украины. Резников объяснил разницу между форматами в Рамштайне и Копенгагене

Если на встречах в формате "Рамштайн" обсуждается передача Украине конкретного оружия и систем, то на конференции в Копенгагене обсуждается устойчивое обеспечение ВСУ оружием, в частности долгосрочные программы. Об этом в эфире DR Denmark заявил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, Рамштайн и Копенгаген – две дружественные платформы. В формате "Рамштайн", где главенствуют США и глава Пентагона Ллойд Остин, обсуждались конкретное вооружение и системы, также на первой "рамштайновской" встрече было решено изменить доктрину – перейти от советского к современному оружию натовского образца.

"На этой же платформе (в Копенгагене. – ред.) мы обсуждали устойчивые поставки, расширение мощностей производителей, чтобы они могли делать больше оружия, гаубиц, бронемашин", – сказал он.

Резников также подчеркнул, что на встрече в Копенгагене обсуждались конкретные вещи: программы разминирования, тренировочные программы военных. При этом он отметил, что не поднималась в столице Дании тема самолетов.

"Мы обсуждали (в Копенгагене. – ред.) не только краткосрочные, но также и долгосрочные программы по поставкам Украине бронемашин, гаубиц и разных систем, чтобы сдержать Россию и начать контрнаступательные кампании", – сказал он.

Вчера на встрече в Копенгагене договорились о помощи Украине на $1,55 млрд. Резников заявил, что доволен результатами.

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Марк Сировой

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