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Оружие союзников снизило разницу потенциалов России и Украины в Черном море – Неижпапа

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 11:34
Оружие союзников снизило разницу потенциалов России и Украины в Черном море – Неижпапа - Фото
Алексей Неижпапа (Скриншот видео)

С февраля 2022 года разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась в три раза. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Military Media Center.

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"Если сравнивать силы и средства черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем 12 к одному", – сказал Неижпапа.

Командующий ВМС ВСУ отметил, что поставки военной помощи Украине союзниками позволили уменьшить этот разрыв.

"В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров разница этих потенциалов уменьшилась в три раза", – заявил вице-адмирал.

Неижпапа сказал, что в настоящее время, кроме прочего, ВМС ВСУ внимательно следят за небом, сбивают ракеты, беспилотники.

"Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ", – заявил командующий ВМС ВСУ.

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Наталія Медведєва
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ВМС ВСУ война черное море военная помощь Алексей Неижпапа
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