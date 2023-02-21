Оружие союзников снизило разницу потенциалов России и Украины в Черном море – Неижпапа
С февраля 2022 года разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась в три раза. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Military Media Center.
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"Если сравнивать силы и средства черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем 12 к одному", – сказал Неижпапа.
Командующий ВМС ВСУ отметил, что поставки военной помощи Украине союзниками позволили уменьшить этот разрыв.
"В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров разница этих потенциалов уменьшилась в три раза", – заявил вице-адмирал.
Неижпапа сказал, что в настоящее время, кроме прочего, ВМС ВСУ внимательно следят за небом, сбивают ракеты, беспилотники.
"Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ", – заявил командующий ВМС ВСУ.
- 8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.
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