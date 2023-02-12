UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У россиян нет шансов подойти к Одессе с моря – Резников

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 06:27
У россиян нет шансов подойти к Одессе с моря – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: Facebook ВМС ВСУ)

Силы обороны Украины лишили российских захватчиков шансов напасть на Одессу со стороны моря. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в Одессе, передает ВМС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр обороны заявил, что Украина лишила Россию господства в Черном море.

"Для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности", – сказал Резников. 

Он напомнил об успешном применении украинских ракет "Нептун" по крейсеру "Москва", а также о том, что несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун".

"Поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса", – заявил глава Минобороны.

Он добавил, что подойти по суше у россиян не получилось в начале полномасштабного вторжения, а сейчас оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

— "Что касается левобережных территорий юга Украины, там у группировки врага есть возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", – отметил Резников. ​

  • В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что Россия не имеет ресурсов для крупномасштабного наступления в Украине, но обострение будет. 

Читайте также: Гуменюк о цели бомбардировки россиянами острова Змеиный: Создать искусственную победу

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников черное море Одесса война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 