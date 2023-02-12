У россиян нет шансов подойти к Одессе с моря – Резников

Силы обороны Украины лишили российских захватчиков шансов напасть на Одессу со стороны моря. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в Одессе, передает ВМС ВСУ.

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Министр обороны заявил, что Украина лишила Россию господства в Черном море.

"Для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности", – сказал Резников.

Он напомнил об успешном применении украинских ракет "Нептун" по крейсеру "Москва", а также о том, что несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун".

"Поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса", – заявил глава Минобороны.

Он добавил, что подойти по суше у россиян не получилось в начале полномасштабного вторжения, а сейчас оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

— "Что касается левобережных территорий юга Украины, там у группировки врага есть возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", – отметил Резников. ​

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что Россия не имеет ресурсов для крупномасштабного наступления в Украине, но обострение будет.

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Наталія Медведєва

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