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Осенний призыв: 9 тыс. человек будут служить в ВСУ

Осенний призыв: 9 тыс. человек будут служить в ВСУ - Фото
Всего призвано 5,2 тыс. парней, из них 9 тыс. пойдут служить в ВСУ (Фото: Минобороны)
29.12.2019, 12:56

Военкоматам совместно с полицией приходилось устраивать рейды для отлова призывников

Осенний призыв завершен, 9 000 человек призваны для службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на начальника отделения комплектования в штабе Сухопутных войск Николая Качаненко.

По его словам, нынешняя призывная кампания проходила гораздо более организованно, чем предыдущая, хотя приходилось устраивать совместные рейды сотрудников военкоматов и полиции, чтобы выполнить план призыва.

В целом призвано 15 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

  • В ходе осенней призывной кампании планировалось привлечь более 15 000 призывников срочной военной службы. Отправлять в зону проведения операции объединенных сил их не будут.
  • В 2018 году срок осеннего призыва продлили до декабря с целью качественного отбора в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. 

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осенний призыв ВСУ военкомат
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