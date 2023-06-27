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Особый авиарейс из Москвы летит в Вашингтон, следите на карте

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 19:55
Особый авиарейс из Москвы летит в Вашингтон, следите на карте - Фото
Ил-96-300 (Фото: ресурсы оккупантов)

Особый авиарейс из Москвы летит по направлению в Вашингтон. На это обратили внимание OSINTdefender, за полетом можно следить по Flightradar.

"Самолет Ил-96-300 (RSD898) Специальной летной эскадрильи авиакомпании "Россия", который используется российскими правительственными чиновниками, в настоящее время направляется в Вашингтон из Москвы", – говорится в сообщении.

Судя по данным на сайте Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта Внуково в Москве и направляется в Вашингтон.

Особый авиарейс из Москвы летит в Вашингтон, следите на карте

По данным российского МИД, специальный правительственный борт, который отправился в Вашингтон из Москвы 27 июня, вывезет из США российских дипломатов. 

26 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США имела "хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных" после мятежа ЧВК Вагнера.

Читайте также: Австралия. Российского дипломата-сквоттера выгнали с участка под посольство России

Наталья Медведева
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