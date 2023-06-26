Австралия. Российского дипломата-сквоттера выгнали с участка под посольство России

Сотрудник российского посольства в Австралии, который самовольно поселился на участке, предусмотренном для строительства нового здания дипмиссии страны-агрессора, покинул территорию. Об этом сообщает NBC News.

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По данным журналистов, это произошло после того, как Верховный суд Австралии 26 июня отклонил апелляцию Москвы против расторжения договора о предоставлении участка.

Австралия отменила решение о предоставлении земельного участка под посольство России еще 15 июня. В Канберре аргументировали запрет на строительство нового посольства России в стране повышенным риском шпионажа со стороны Москвы.

На той же неделе австралийское правительство окончательно запретило строить российское посольство рядом со зданием парламента страны, но в Москве это решение проигнорировали.

23 июня корреспонденты Sky News опубликовали сюжет, в котором говорилось о российском дипломате, незаконно поселившемся на участке под российское посольство. Стало известно, что сквотер жил там в модульном доме и представлялся "охранником".

В посольстве РФ отрицали, что россиянин "захватил" участок, и заявляли, что он "обеспечивает сохранность".

СПРАВКА. Россия уже имеет посольство в пригороде Канберры. Россияне планировали построить новое здание в Ярралумле и перенести посольство туда. Для этого в 2008 году им предоставили землю в аренду, а в 2011 году предоставили разрешение на выполнение работ и строительство. По словам представителей Управления национальной полиции столицы, Россия обещала завершить строительство через три года, но не закончила проект.

В январе 2023-го глава МИД Литвы заявил, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет большой пользы.

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России.

С 1 августа Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве и призывает РФ к аналогичному шагу.

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