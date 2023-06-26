Австралия. Российского дипломата-сквоттера выгнали с участка под посольство России
Сотрудник российского посольства в Австралии, который самовольно поселился на участке, предусмотренном для строительства нового здания дипмиссии страны-агрессора, покинул территорию. Об этом сообщает NBC News.
По данным журналистов, это произошло после того, как Верховный суд Австралии 26 июня отклонил апелляцию Москвы против расторжения договора о предоставлении участка.
Австралия отменила решение о предоставлении земельного участка под посольство России еще 15 июня. В Канберре аргументировали запрет на строительство нового посольства России в стране повышенным риском шпионажа со стороны Москвы.
На той же неделе австралийское правительство окончательно запретило строить российское посольство рядом со зданием парламента страны, но в Москве это решение проигнорировали.
23 июня корреспонденты Sky News опубликовали сюжет, в котором говорилось о российском дипломате, незаконно поселившемся на участке под российское посольство. Стало известно, что сквотер жил там в модульном доме и представлялся "охранником".
В посольстве РФ отрицали, что россиянин "захватил" участок, и заявляли, что он "обеспечивает сохранность".
- В январе 2023-го глава МИД Литвы заявил, что в странах ЕС не нужны послы России – от них нет большой пользы.
- 20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России.
- С 1 августа Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве и призывает РФ к аналогичному шагу.
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