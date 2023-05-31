Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России

Правительство Германии закрывает четыре из пяти российских консульств в стране, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает Reuters.

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Этот шаг стал ответом на решение Москвы ограничить количество немецких дипломатов в России до 350 человек, сказал спикер, добавив, что отзыв должен быть завершен до конца года.

Консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске также будут закрыты. Будет работать только посольство Германии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге, добавил спикер.

27 мая канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что западное оружие не должно использоваться для ударов по территории России.

Также он не исключает возобновления своих контактов с диктатором России Владимиром Путиным "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.

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