Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России
31.05.2023, 15:19
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
Правительство Германии закрывает четыре из пяти российских консульств в стране, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает Reuters.
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Этот шаг стал ответом на решение Москвы ограничить количество немецких дипломатов в России до 350 человек, сказал спикер, добавив, что отзыв должен быть завершен до конца года.
Консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске также будут закрыты. Будет работать только посольство Германии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге, добавил спикер.
- 27 мая канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что западное оружие не должно использоваться для ударов по территории России.
- Также он не исключает возобновления своих контактов с диктатором России Владимиром Путиным "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.
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