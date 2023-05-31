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Німеччина закриває чотири з п’яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 15:19
Німеччина закриває чотири з п’яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії - Фото
Росія - в'язниця народів (Фото - EPA)

Уряд Німеччини закриває чотири з п’яти російських консульств у країні, заявив у середу речник Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє Reuters.

Цей крок став відповіддю на рішення Москви обмежити кількість німецьких дипломатів у Росії до 350 осіб, сказав речник, додавши, що відкликання має бути завершено до кінця року.

Консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську також будуть закриті. Працюватиме лише посольство Німеччини в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі, додав речник.

  • 27 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що західна зброя не повинна використовуватися для ударів по території Росії.
  • Також він не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Росії Володимиром Путіним "в належний час", коли для такої розмови з'являться умови. 

Читайте також: Німеччина відмовила росіянину в візі. Підозрюють, що втече від мобілізації – росЗМІ

Вадим Ребрина
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РосіяНімеччинаконсульство
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