Німеччина закриває чотири з п’яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії
31.05.2023, 15:19
Росія - в'язниця народів (Фото - EPA)
Уряд Німеччини закриває чотири з п’яти російських консульств у країні, заявив у середу речник Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє Reuters.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Цей крок став відповіддю на рішення Москви обмежити кількість німецьких дипломатів у Росії до 350 осіб, сказав речник, додавши, що відкликання має бути завершено до кінця року.
Консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську також будуть закриті. Працюватиме лише посольство Німеччини в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі, додав речник.
- 27 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що західна зброя не повинна використовуватися для ударів по території Росії.
- Також він не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Росії Володимиром Путіним "в належний час", коли для такої розмови з'являться умови.
Читайте також: Німеччина відмовила росіянину в візі. Підозрюють, що втече від мобілізації – росЗМІ
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Шольц перед самітом G7 заявив, що Росія становить загрозу всьому світу. Також згадав Китай 18.05.2023Росія законсервує Північні потоки й не буде їх відновлювати. Проєкт поховали – Reuters 03.03.2023Депутат Бундестагу: У Німеччині багато шпигунів, нам потрібна жорстка позиція через війну Росії 28.12.2022
Останні новини
Коментарі