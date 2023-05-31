Німеччина закриває чотири з п’яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії

Уряд Німеччини закриває чотири з п’яти російських консульств у країні, заявив у середу речник Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє Reuters.

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Цей крок став відповіддю на рішення Москви обмежити кількість німецьких дипломатів у Росії до 350 осіб, сказав речник, додавши, що відкликання має бути завершено до кінця року.

Консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську також будуть закриті. Працюватиме лише посольство Німеччини в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі, додав речник.

27 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що західна зброя не повинна використовуватися для ударів по території Росії.

Також він не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Росії Володимиром Путіним "в належний час", коли для такої розмови з'являться умови.

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