Шольц сказав, що західною зброєю не можна бити по РФ. Прем'єрка Литви назвала це "дивним"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що західна зброя не повинна використовуватися для ударів по території Росії. Пані прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що війна йде не лише на тимчасово окупованих територіях України. Про це вони повідомили на пресконференції у Таллінні, передає Укрінформ.

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За словами Шольца, Росія напала на Україну, а тому остання має право на оборону.

"Ми також підтримуємо Україну зброєю. Не тільки Німеччина та США роблять це, так роблять багато інших країн. Водночас зрозуміло, що зброя, яку ми постачаємо, має використовуватися лише на території України", — сказав канцлер.

Політик заявив, що західні озброєння призначені для оборони на українській території, коли йому поставили запитання про можливе перенесення бойових дій на територію РФ.

Водночас Шимоніте сказала, що "дуже дивно думати, ніби війна йде лише на окупованій території", оскільки іноді на території Росії також "трапляються інциденти".

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородській області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

23 травня у Держдепі США заявили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито використання американської техніки в Бєлгородській області.

Пентагон "уважно стежить" за даними про нібито техніку США у Бєлгородській області.

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