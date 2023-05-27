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Шольц сказал, что западным оружием нельзя бить по РФ. Премьер Литвы назвала это "странным"

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 06:24
Шольц сказал, что западным оружием нельзя бить по РФ. Премьер Литвы назвала это
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что западное оружие не должно использоваться для ударов по территории России. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что война идет не только на временно оккупированных территориях Украины. Об этом они сообщили на пресс-конференции в Таллине, передает Укринформ.

По словам Шольца, Россия напала на Украину, а поэтому последняя имеет право на оборону. 

"Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны. В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины", — сказал канцлер.

Политик заявил, что западные вооружения предназначены для обороны на украинской территории, когда ему задали вопрос о возможном переносе боевых действий на территорию РФ. 

Одновременно Шимоните сказала, что "очень странно думать, будто война идет только на оккупированной территории", так как иногда на территории России также "случаются инциденты". 

  • 22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.
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  • Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области.

Читайте также: У Байдена получили заверения Украины, что ВСУ не будут бить по РФ оружием США — Белый дом 

Дмитрий Гриниченко
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