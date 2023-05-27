Шольц сказал, что западным оружием нельзя бить по РФ. Премьер Литвы назвала это "странным"

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что западное оружие не должно использоваться для ударов по территории России. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что война идет не только на временно оккупированных территориях Украины. Об этом они сообщили на пресс-конференции в Таллине, передает Укринформ.

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По словам Шольца, Россия напала на Украину, а поэтому последняя имеет право на оборону.

"Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны. В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины", — сказал канцлер.

Политик заявил, что западные вооружения предназначены для обороны на украинской территории, когда ему задали вопрос о возможном переносе боевых действий на территорию РФ.

Одновременно Шимоните сказала, что "очень странно думать, будто война идет только на оккупированной территории", так как иногда на территории России также "случаются инциденты".

22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.

23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.

Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области.

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