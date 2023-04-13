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Германия отказала россиянину в визе. Подозревают, что сбежит от мобилизации – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 15:12
Германия отказала россиянину в визе. Подозревают, что сбежит от мобилизации – росСМИ - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт окупантов)

Житель Москвы получил отказ от немецкого посольства в выдаче шенгенской визы из-за того, что он подпадает под мобилизацию в России. Об этом сообщает российское издание Важные истории.

Как пишет ресурс, посольство мотивировало отказ тем, что политическая и экономическая ситуация в России может побуждать россиянина остаться в Германии.

Также было указано, что призывной возраст россиянина "должен значительно уменьшить желание вернуться в свою страну", поскольку он рискует попасть под мобилизацию на войну, пишет издание.

Как сообщает росСМИ, в Германии проживает сестра россиянина, к которой он раньше постоянно ездил. Также отказ посольства с такой формулировкой "не единичный случай", пишет издание.

  • 13 апреля 2023 года в ВСУ заявили, что россияне "начали осознавать шансы погибнуть на войне и не хотят воевать", но у РФ еще хватит людей.
  • Постоянный представитель президента в Крыму Денис Чистиков сообщил, что на оккупированном полуострове продают каски и бронежилеты гражданским.

Читайте также: В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям против мобилизации – ГУР

Артем Джеріпа
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Германия война мобилизация виза
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