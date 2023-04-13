Германия отказала россиянину в визе. Подозревают, что сбежит от мобилизации – росСМИ
Житель Москвы получил отказ от немецкого посольства в выдаче шенгенской визы из-за того, что он подпадает под мобилизацию в России. Об этом сообщает российское издание Важные истории.
Как пишет ресурс, посольство мотивировало отказ тем, что политическая и экономическая ситуация в России может побуждать россиянина остаться в Германии.
Также было указано, что призывной возраст россиянина "должен значительно уменьшить желание вернуться в свою страну", поскольку он рискует попасть под мобилизацию на войну, пишет издание.
Как сообщает росСМИ, в Германии проживает сестра россиянина, к которой он раньше постоянно ездил. Также отказ посольства с такой формулировкой "не единичный случай", пишет издание.
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