В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям против мобилизации – ГУР
В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям неповиновения в связи с противодействием местного населения мобилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По информации ГУР, местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усиления полицейского режима в регионе.
Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов.
Также, сообщили в ГУР, в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливать рамочные металлоискатели.
По данным украинской военной разведки, подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории края.
Причинами этого в ГУР считают проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери ВС РФ в ходе боевых действий.
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