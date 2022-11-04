В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям против мобилизации – ГУР

В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям неповиновения в связи с противодействием местного населения мобилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По информации ГУР, местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усиления полицейского режима в регионе.

Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов.

Также, сообщили в ГУР, в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливать рамочные металлоискатели.

По данным украинской военной разведки, подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории края.

Причинами этого в ГУР считают проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери ВС РФ в ходе боевых действий.

20 октября Минобороны оценило, что Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек.

Генштаб ВСУ сообщает, что в российской армии фиксируются случаи дезертирства и самоубийств среди мобилизованных.

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Вадим Ребрина

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