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Мобилизация в России. Есть случаи дезертирства и самоубийств среди резервистов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 18:46
Мобилизация в России. Есть случаи дезертирства и самоубийств среди резервистов – Генштаб - Фото
Мобилизованные россияне (фото: скриншот с видео)

В российской оккупационной армии фиксируются случаи дезертирства и самоубийств среди мобилизованных. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что мобилизованные россияне имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Это приводит к чрезвычайным ситуациям в местах дислокации.

В подразделениях 57-й мотострелковой дивизии на этапе слаживания в Казани самовольно покинули часть более 15 солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных наложили на себя руки. 

Несмотря на объявленное завершение "частичной" мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор "добровольцев" для участия в войне против Украины.

Военкоматы в России получили указания по дальнейшему формированию "добровольческих" подразделений, в которые могут набирать мужчин с погашенной судимостью, без ограничений по возрасту и состоянию здоровья, кроме людей с инвалидностью. 

Чтобы избежать юридических или финансовых обязательств перед "добровольцами", заключать контракт с ними в Минобороны РФ не планируют. 

Смотрите также: Бросили на передовую без обучения и обеспечения: мобилизованные РФ записали видео у шалаша

Дмитро Гриниченко
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армия России война генштаб мобилизация в россии
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