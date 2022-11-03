Мобилизация в России. Есть случаи дезертирства и самоубийств среди резервистов – Генштаб
В российской оккупационной армии фиксируются случаи дезертирства и самоубийств среди мобилизованных. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что мобилизованные россияне имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Это приводит к чрезвычайным ситуациям в местах дислокации.
В подразделениях 57-й мотострелковой дивизии на этапе слаживания в Казани самовольно покинули часть более 15 солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных наложили на себя руки.
Несмотря на объявленное завершение "частичной" мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор "добровольцев" для участия в войне против Украины.
Военкоматы в России получили указания по дальнейшему формированию "добровольческих" подразделений, в которые могут набирать мужчин с погашенной судимостью, без ограничений по возрасту и состоянию здоровья, кроме людей с инвалидностью.
Чтобы избежать юридических или финансовых обязательств перед "добровольцами", заключать контракт с ними в Минобороны РФ не планируют.
- 20 октября Минобороны оценило, что Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек.
- Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
- Россияне собирались начать "осенний призыв" на временно оккупированных территориях Украины с 1 ноября – в Министерстве иностранных дел выступили с осуждением.
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