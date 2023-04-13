Продают каски и бронежилеты местным. В ОП рассказали, как РФ готовится к лету в Крыму

Российские оккупанты в Крыму не уверены, что до освобождения полуострова от них там не состоятся массовые протесты и митинги в поддержку Украины. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков.

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По его словам, поддержка Украины в Крыму "значительно растет". Из-за распространения проукраинских движений вроде "Желтая лента", "Крымская боевая чайка" и т.д., на территории полуострова распространяется информация об установке 150 камер наблюдения в его городах.

Кроме того, оккупанты пытаются держать возле себя омоновцев и военнослужащих Росгвардии. Это, говорит Чистиков, указывает на то, что россияне прогнозируют: массовые мероприятия могут начаться раньше, чем ВСУ приблизятся к админгранице.

Он рассказал, что протестный потенциал проукраинского населения высок.

"Информация координаторов движения сопротивления указывает на то, что жители Крыма готовы к более радикальным шагам, но именно координаторы пока пытаются их сдерживать", – пояснил Чистиков.

Еще одним признаком моральной готовности оккупантов к ведению боевых действий в Крыму, говорит он, являются зафиксированные продажи бронежилетов и касок гражданскому населению.

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Мілана Головань

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