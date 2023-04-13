UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне не хотят возвращаться в пакете, но у РФ хватит людей для войны на истощение – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 12:03
Россияне не хотят возвращаться в пакете, но у РФ хватит людей для войны на истощение – ВСУ - Фото
Алексей Громов (Скриншот)

Россияне начали осознавать шансы вернуться домой в пакете и не хотят воевать против Украины, но у РФ хватит людей, чтобы продолжать войну на истощение. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По данным Генштаба, наиболее вероятно, что Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения.

"При этом для предотвращения протестов, в первую очередь в густонаселенных регионах России, режим Путина избегает массовой мобилизации в центральных регионах – прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, и предоставляет приоритет призыву в вооруженные силы лиц из наиболее депрессивных районов", – сказал Громов.

Как отмечается, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы враг анонсировал призыв более 400 000 человек. В то же время запланирован призыв на срочную службу 147 000 человек.

"Но несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не выражает желания составлять контракты с разрекламированной так называемой второй армией мира", – рассказал Громов.

По информации Генштаба, российские военкоматы признают отставание в выполнении плана призыва на контракт.

Громов сообщил, что за три месяца в Волгоградской области из 7800 человек, запланированных на год, призваны только 134, что составляет 7% от квартальной необходимости.

В Саратовской области из 7600 человек призвано 270 – 14% соответственно.

"Не желая смириться с реальностью и остановить войну, Кремль выискивает новые способы привлечения населения в ряды своих собственных вооруженных сил для пополнения потерь", – сказал представитель Генштаба.

Он сообщил, что российские судебные исполнители получили задание разработать механизм добровольного привлечения финансовых должников к службе по контракту. 

Также в РФ предлагается ускорение рассмотрения уголовных дел за экономические преступления и побуждение подозреваемых добровольно заключать контракты для прохождения воинской службы.

"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан – таджиков, узбеков и представителей других национальностей, которые подлежат выдворению из России и пока ждут депортации. Особенно тех, кто имеет семьи на территории РФ", – рассказал Громов. 

Кроме того в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование частных военных компаний.

"В то же время, по оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания Вагнера", – сказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что в целом не стоит недооценивать мобилизационные возможности страны-агрессора.

"Учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения продолжительной войны на истощение", – резюмировал Громов.

Читайте также: Силы обороны Украины вынуждают Москву пересмотреть стратегическую цель ее войны – Генштаб

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация Алексей Громов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 