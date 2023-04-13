Россияне не хотят возвращаться в пакете, но у РФ хватит людей для войны на истощение – ВСУ

Россияне начали осознавать шансы вернуться домой в пакете и не хотят воевать против Украины, но у РФ хватит людей, чтобы продолжать войну на истощение. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

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По данным Генштаба, наиболее вероятно, что Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения.

"При этом для предотвращения протестов, в первую очередь в густонаселенных регионах России, режим Путина избегает массовой мобилизации в центральных регионах – прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, и предоставляет приоритет призыву в вооруженные силы лиц из наиболее депрессивных районов", – сказал Громов.

Как отмечается, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы враг анонсировал призыв более 400 000 человек. В то же время запланирован призыв на срочную службу 147 000 человек.

"Но несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не выражает желания составлять контракты с разрекламированной так называемой второй армией мира", – рассказал Громов.

По информации Генштаба, российские военкоматы признают отставание в выполнении плана призыва на контракт.

Громов сообщил, что за три месяца в Волгоградской области из 7800 человек, запланированных на год, призваны только 134, что составляет 7% от квартальной необходимости.

В Саратовской области из 7600 человек призвано 270 – 14% соответственно.

"Не желая смириться с реальностью и остановить войну, Кремль выискивает новые способы привлечения населения в ряды своих собственных вооруженных сил для пополнения потерь", – сказал представитель Генштаба.

Он сообщил, что российские судебные исполнители получили задание разработать механизм добровольного привлечения финансовых должников к службе по контракту.

Также в РФ предлагается ускорение рассмотрения уголовных дел за экономические преступления и побуждение подозреваемых добровольно заключать контракты для прохождения воинской службы.

"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан – таджиков, узбеков и представителей других национальностей, которые подлежат выдворению из России и пока ждут депортации. Особенно тех, кто имеет семьи на территории РФ", – рассказал Громов.

Кроме того в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование частных военных компаний.

"В то же время, по оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания Вагнера", – сказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что в целом не стоит недооценивать мобилизационные возможности страны-агрессора.

"Учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения продолжительной войны на истощение", – резюмировал Громов.

По данным Минобороны, в районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными.

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Наталія Медведєва

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