Россияне не хотят возвращаться в пакете, но у РФ хватит людей для войны на истощение – ВСУ
Россияне начали осознавать шансы вернуться домой в пакете и не хотят воевать против Украины, но у РФ хватит людей, чтобы продолжать войну на истощение. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
По данным Генштаба, наиболее вероятно, что Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения.
"При этом для предотвращения протестов, в первую очередь в густонаселенных регионах России, режим Путина избегает массовой мобилизации в центральных регионах – прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, и предоставляет приоритет призыву в вооруженные силы лиц из наиболее депрессивных районов", – сказал Громов.
Как отмечается, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы враг анонсировал призыв более 400 000 человек. В то же время запланирован призыв на срочную службу 147 000 человек.
"Но несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не выражает желания составлять контракты с разрекламированной так называемой второй армией мира", – рассказал Громов.
По информации Генштаба, российские военкоматы признают отставание в выполнении плана призыва на контракт.
Громов сообщил, что за три месяца в Волгоградской области из 7800 человек, запланированных на год, призваны только 134, что составляет 7% от квартальной необходимости.
В Саратовской области из 7600 человек призвано 270 – 14% соответственно.
"Не желая смириться с реальностью и остановить войну, Кремль выискивает новые способы привлечения населения в ряды своих собственных вооруженных сил для пополнения потерь", – сказал представитель Генштаба.
Он сообщил, что российские судебные исполнители получили задание разработать механизм добровольного привлечения финансовых должников к службе по контракту.
Также в РФ предлагается ускорение рассмотрения уголовных дел за экономические преступления и побуждение подозреваемых добровольно заключать контракты для прохождения воинской службы.
"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан – таджиков, узбеков и представителей других национальностей, которые подлежат выдворению из России и пока ждут депортации. Особенно тех, кто имеет семьи на территории РФ", – рассказал Громов.
Кроме того в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование частных военных компаний.
"В то же время, по оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания Вагнера", – сказал Громов.
Представитель Генштаба подчеркнул, что в целом не стоит недооценивать мобилизационные возможности страны-агрессора.
"Учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения продолжительной войны на истощение", – резюмировал Громов.
- По данным Минобороны, в районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными.
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