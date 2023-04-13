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Силы обороны Украины вынуждают Москву пересмотреть стратегическую цель ее войны – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:43
Силы обороны Украины вынуждают Москву пересмотреть стратегическую цель ее войны – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Из-за эффективного уничтожения в Украине российских оккупационных сил Кремль "почти наверняка" будет вынужден корректировать стратегические цели своей захватнической войны. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Успешные действия Сил обороны при помощи вооружения союзников, отметил он, "привели к сокращению военного потенциала РФ".

"А это почти наверняка вынудит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегическую цель войны", – сказал Громов.

В том числе это, считают аналитики Генштаба, затронет и цель россиян "поэтапно захватить все левобережье Украины в этом году".

"Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественные и качественные показатели соединений и военных частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины, продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать из к нашим границам", – сказал бригадный генерал ВСУ.

Новость дополняется...

  • В конце февраля 2023-го Громов говорил, что "новое наступление нужно России для срыва действий ВСУ и поставок техники Запада".
Євген Пилипенко
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