Силы обороны Украины вынуждают Москву пересмотреть стратегическую цель ее войны – Генштаб

Из-за эффективного уничтожения в Украине российских оккупационных сил Кремль "почти наверняка" будет вынужден корректировать стратегические цели своей захватнической войны. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Успешные действия Сил обороны при помощи вооружения союзников, отметил он, "привели к сокращению военного потенциала РФ".

"А это почти наверняка вынудит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегическую цель войны", – сказал Громов.

В том числе это, считают аналитики Генштаба, затронет и цель россиян "поэтапно захватить все левобережье Украины в этом году".

"Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественные и качественные показатели соединений и военных частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины, продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать из к нашим границам", – сказал бригадный генерал ВСУ.

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В конце февраля 2023-го Громов говорил, что "новое наступление нужно России для срыва действий ВСУ и поставок техники Запада".

Євген Пилипенко

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