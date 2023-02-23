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Генштаб: Новое наступление нужно России для срыва действий ВСУ и поставок техники Запада

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 11:50
Генштаб: Новое наступление нужно России для срыва действий ВСУ и поставок техники Запада - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Россия начала новую волну наступления, чтобы сорвать будущие действия Вооруженных Сил Украины и поставки западных вооружений. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, стратегические цели россиян не изменись — противник хочет захватить ключевые населенные пункты Донецкой области в ближайшее время, а до лета — оккупировать и удержать весь Донбасс.

Он отметил, что важность новой волны наступления обусловлена стремлением Москвы сорвать подготовку Сил обороны Украины к будущим действиям, поставки оружия союзниками, а также защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

"Одновременно возможности армии РФ по достижению оперативного успеха ограничены из-за недостатка ресурсов, в том числе и дефициту артиллерийских боеприпасов", — сказал Громов.

Военный подчеркнул, что оккупанты продолжают искать боеприпасы, делая ставку как на собственный ограниченный оборонный комплекс, так и на другие страны. 

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины.
  • Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Зеленский считает, что прогнозируемое весеннее наступление России уже началось

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс наступление генштаб Алексей Громов
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