Россия хочет разместить новое посольство в Австралии возле ее парламента. Там против

Правительство Австралии поспешно приняло специальное законодательство, позволяющее ему отменить аренду Россией участка под новое посольство возле парламента страны, ссылаясь на беспокойство относительно национальной безопасности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Албаниз.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он пообещал действовать "быстро, чтобы гарантировать, что арендованный участок не станет официальным дипломатическим присутствием".

Российское правительство обратилось в суд после решения в августе 2022 года прекратить аренду земельного участка в столице Канберри. 31 мая российское правительство выиграло дело в федеральном суде Австралии, признавшем расторжение соглашения "недействительным и безрезультатным".

Альбанезе сказал журналистам в Канберре, что правительство "получило очень четкий совет по риску, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента".

Министр внутренних дел Австралии подтвердил, что именно возможное расположение будущего посольства РФ у здания парламента является проблемой.

31 мая стало известно, что правительство Германии закрывает четыре из пяти российских консульств в стране.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.