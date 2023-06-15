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Росія хоче розташувати нове посольство в Австралії біля її парламенту. Там опираються

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 09:51
Росія хоче розташувати нове посольство в Австралії біля її парламенту. Там опираються - Фото
Парламент Австралії (фото - EPA)

Уряд Австралії поспішно ухвалив спеціальне законодавство, яке дозволяє йому скасувати оренду Росією ділянки під нове посольство біля парламенту країни, посилаючись на занепокоєння щодо національної безпеки. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албаніз.

Він пообіцяв діяти "швидко, щоб гарантувати, що орендована ділянка не стане офіційною дипломатичною присутністю".

Російський уряд звернувся до суду після рішення в серпні 2022 року припинити оренду земельної ділянки в столиці країни Канберрі. 31 травня російський уряд виграв справу у федеральному суді Австралії, який визнав розірвання угоди "недійсним і безрезультатним".

Албаніз сказав журналістам у Канберрі, що уряд "отримав дуже чітку пораду щодо ризику, який представляє нова російська присутність так близько до будівлі парламенту".

Міністр внутрішніх справ Австралії підтвердив, що саме можливе розташування майбутнього посольства РФ біля будівлі парламенту є проблемою.

  • 31 травня стало відомо, що уряд Німеччини закриває чотири з п’яти російських консульств у країні. 
Вадим Ребрина
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РосіяпосольствоАвстралія
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