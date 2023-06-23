Австралия. Российский дипломат незаконно поселился на земле под посольство России – фото

В Австралии российский дипломат незаконно поселился на земельном участке, на котором должно было расположиться посольство страны-агрессора. Об этом сообщает Sky News.

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Журналисты рассказывают, что россиянин незаконно установил на участке модульный дом с камерами видеонаблюдения.

Иногда он выходит на улицу, чтобы покурить или забрать еду, которую он заказывает через службы доставки.

За ним внимательно следит федеральная полиция Австралии, но правоохранители не могут выселить россиянина, потому что у него дипломатический иммунитет.

Россия уже имеет посольство в пригороде Канберры. Россияне планировали построить новое здание в Ярралумле и перенести посольство туда. Для этого в 2008 году им предоставили землю в аренду, а в 2011 году предоставили разрешение на выполнение работ и строительство. По словам представителей Управления национальной столицы, Россия обещала завершить строительство через три года, но не закончила проект.

15 июня 2023 года Австралия окончательно заблокировала строительство российского посольства у своего парламента. В Канберре аргументировали это повышенным риском шпионажа со стороны РФ.

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