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Австралия. Российский дипломат незаконно поселился на земле под посольство России – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:27
Австралия. Российский дипломат незаконно поселился на земле под посольство России – фото - Фото
Модульный дом российского дипломата на участке в Австралии (Скриншот)

В Австралии российский дипломат незаконно поселился на земельном участке, на котором должно было расположиться посольство страны-агрессора. Об этом сообщает Sky News.

Журналисты рассказывают, что россиянин незаконно установил на участке модульный дом с камерами видеонаблюдения.

Фото: Sky News

Иногда он выходит на улицу, чтобы покурить или забрать еду, которую он заказывает через службы доставки.

Фото: Sky News

За ним внимательно следит федеральная полиция Австралии, но правоохранители не могут выселить россиянина, потому что у него дипломатический иммунитет.

Россия уже имеет посольство в пригороде Канберры. Россияне планировали построить новое здание в Ярралумле и перенести посольство туда. Для этого в 2008 году им предоставили землю в аренду, а в 2011 году предоставили разрешение на выполнение работ и строительство. По словам представителей Управления национальной столицы, Россия обещала завершить строительство через три года, но не закончила проект.

  • 15 июня 2023 года Австралия окончательно заблокировала строительство российского посольства у своего парламента. В Канберре аргументировали это повышенным риском шпионажа со стороны РФ.

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Милана Головань
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