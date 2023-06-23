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Австралія. Російський дипломат незаконно оселився на землі під посольство Росії – фото

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 18:27
Австралія. Російський дипломат незаконно оселився на землі під посольство Росії – фото - Фото
Модульний будинок російського дипломата на ділянці в Австралії (Скриншот)

У Австралії російський дипломат незаконно поселився на земельній ділянці, на якій мало розташуватися посольство країни-агресорки. Про це повідомляє Sky News.

Журналісти розповідають, що росіянин незаконно встановив на ділянці модульний будинок з камерами відеоспостереження.

Фото: Sky News

Іноді він виходить на вулицю, щоб покурити або забрати їжу, яку він замовляє через служби доставляння.

Фото: Sky News

За ним уважно стежить федеральна поліція Австралії, але правоохоронці не можуть виселити росіянина, бо той має дипломатичний імунітет.

Росія вже має посольство в передмісті Канберри. Росіяни планували звести нову будівлю в Ярралумлі та перенести посольство туди. Для цього у 2008 році їм дали землю в оренду, а у 2011 році надали дозволи на виконання робіт і будівництво. За словами представників Управління національної столиці, Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але не закінчила проєкт.

  • 15 червня 2023 року Австралія остаточно заблокувала будівництво російського посольства біля свого парламенту. У Канберрі аргументували це підвищеним ризиком шпигунства з боку РФ.

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Мілана Головань
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