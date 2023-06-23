Австралія. Російський дипломат незаконно оселився на землі під посольство Росії – фото

У Австралії російський дипломат незаконно поселився на земельній ділянці, на якій мало розташуватися посольство країни-агресорки. Про це повідомляє Sky News.

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Журналісти розповідають, що росіянин незаконно встановив на ділянці модульний будинок з камерами відеоспостереження.

Іноді він виходить на вулицю, щоб покурити або забрати їжу, яку він замовляє через служби доставляння.

За ним уважно стежить федеральна поліція Австралії, але правоохоронці не можуть виселити росіянина, бо той має дипломатичний імунітет.

Росія вже має посольство в передмісті Канберри. Росіяни планували звести нову будівлю в Ярралумлі та перенести посольство туди. Для цього у 2008 році їм дали землю в оренду, а у 2011 році надали дозволи на виконання робіт і будівництво. За словами представників Управління національної столиці, Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але не закінчила проєкт.

15 червня 2023 року Австралія остаточно заблокувала будівництво російського посольства біля свого парламенту. У Канберрі аргументували це підвищеним ризиком шпигунства з боку РФ.

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