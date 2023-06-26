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Австралія. Російського дипломата-сквотера вигнали з ділянки під посольство Росії

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 16:57
Австралія. Російського дипломата-сквотера вигнали з ділянки під посольство Росії - Фото
Російський дипломат залишає ділянку в Австралії (Фото: AFP)

Співробітник російського посольства в Австралії, який самовільно оселився на ділянці, що була передбачена для будівництва нової будівлі дипмісії країни-агресорки, залишив територію. Про це повідомляє NBC News.

За даними журналістів, це сталося після того, як Верховний суд Австралії 26 червня відхилив апеляцію Москви проти розірвання договору про надання ділянки. 

Австралія скасувала рішення про надання земельної ділянки під посольство Росії ще 15 червня. У Канберрі аргументували заборону на будівництво нового посольства Росії у країні підвищеним ризиком шпигунства з боку Москви.

Того ж тижня австралійський уряд остаточно заборонив будувати російське посольство поруч із будівлею парламенту країни, але у Москві це рішення проігнорували.

Фото: ЕРА

23 червня кореспонденти Sky News опублікували сюжет, в якому йшлося про російського дипломата, який незаконно оселився на ділянці під російське посольство. Стало відомо, що сквотер жив там у модульному будинку і представлявся "охоронцем".

У посольстві РФ заперечували, що росіянин "захопив" ділянку, і заявляли, що він "забезпечує збереження". 

ДОВІДКА. Росія вже має посольство в передмісті Канберри. Росіяни планували звести нову будівлю в Ярралумлі та перенести посольство туди. Для цього у 2008 році їм дали землю в оренду, а у 2011 році надали дозволи на виконання робіт і будівництво. За словами представників Управління національної поліції столиці, Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але не закінчила проєкт.

Читайте також: Німеччина закриває чотири з п’яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії

Мілана Головань
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