Особливий авіарейс з Москви летить до Вашингтона, слідкуйте на карті

Особливий авіарейс з Москви летить напрямком до Вашингтона. На це звернули увагу OSINTdefender, за польотом можна стежити за Flightradar.

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"Літак Іл-96-300 (RSD898) Спеціальної льотної ескадрильї авіакомпанії "Росія", який використовується російськими урядовцями, нині прямує до Вашингтона з Москви", – йдеться у повідомленні.

Судячи з даних на сайті Flightradar24, літак вилетів з аеропорту Внуково в Москві й прямує до Вашингтона.

За даними російського МЗС, спеціальний урядовий борт, який вирушив до Вашингтона з Москви 27 червня, вивезе зі США російських дипломатів.

26 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США мала "хороші та прямі контакти з російською стороною на вихідних" після заколоту ПВК Вагнера.

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