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Особливий авіарейс з Москви летить до Вашингтона, слідкуйте на карті

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 19:55
Особливий авіарейс з Москви летить до Вашингтона, слідкуйте на карті - Фото
Іл-96-300 (Фото: ресурси окупантів)

Особливий авіарейс з Москви летить напрямком до Вашингтона. На це звернули увагу OSINTdefender, за польотом можна стежити за Flightradar.

"Літак Іл-96-300 (RSD898) Спеціальної льотної ескадрильї авіакомпанії "Росія", який використовується російськими урядовцями, нині прямує до Вашингтона з Москви", – йдеться у повідомленні.

Судячи з даних на сайті Flightradar24, літак вилетів з аеропорту Внуково в Москві й прямує до Вашингтона.

Особливий авіарейс з Москви летить до Вашингтона, слідкуйте на карті

За даними російського МЗС, спеціальний урядовий борт, який вирушив до Вашингтона з Москви 27 червня, вивезе зі США російських дипломатів.

26 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США мала "хороші та прямі контакти з російською стороною на вихідних" після заколоту ПВК Вагнера.

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Наталія Медведєва
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