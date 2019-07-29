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Остался только один: ЦИК приняла протоколы 198-ми окружкомов

Остался только один: ЦИК приняла протоколы 198-ми окружкомов - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
29.07.2019, 23:14

Ожидаются протоколы одномандатного избирательного округа №79 (Запорожская область)

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Раду одномандатного избирательного округа № 198 (Черкасская область). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что по состоянию на 29 июля, Комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198-ми одномандатных избирательных округов.

В то же время ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования одномандатного избирательного округа №79 (Запорожская область) с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

Сообщается, что в заседании Комиссии объявлен перерыв.

Сегоня, 29 июля, Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.

26 июля сообщалось, что в партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах.

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