Остин отменил соглашения обвиняемых в терактах 11 сентября о сотрудничестве со следствием
Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение отменить соглашения обвиняемых в терактах 11 сентября 2001 года о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.
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В сообщении отметили, что 2 августа Остин подписал меморандум, в котором сохраняет за собой специальные полномочия заключать досудебные соглашения с обвиняемыми в делах по терактам 11 сентября.
Кроме того, глава оборонного ведомства забрал у куратора военного суда Пентагона Сюзан Эскалье полномочия заключать досудебные соглашения.
1 августа Пентагон сообщил, что трое обвиняемых по делу о подготовке теракта в США 11 сентября 2001 заключили соглашения о признании вины, которые позволят им избежать смертной казни.
Эскалье заключила досудебные соглашения с Халидом Шейхом Мохаммедом, Валидом Мухаммедом Салихом Мубараком бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави.
- 11 сентября 2001 года террористы-смертники угнали четыре самолета: два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – в здание Пентагона, еще один упал в поле посреди Пенсильвании, вероятно, после борьбы пассажиров с захватчиками.
- В результате атаки погибли 2977 мирных жителей, 24 пропали без вести. Теракты 11 сентября стали самыми массовыми по числу жертв в истории.