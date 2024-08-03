Остин отменил соглашения обвиняемых в терактах 11 сентября о сотрудничестве со следствием

Ллойд Остин (Фото: David Mareuil/EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение отменить соглашения обвиняемых в терактах 11 сентября 2001 года о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.

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В сообщении отметили, что 2 августа Остин подписал меморандум, в котором сохраняет за собой специальные полномочия заключать досудебные соглашения с обвиняемыми в делах по терактам 11 сентября.

Кроме того, глава оборонного ведомства забрал у куратора военного суда Пентагона Сюзан Эскалье полномочия заключать досудебные соглашения.

1 августа Пентагон сообщил, что трое обвиняемых по делу о подготовке теракта в США 11 сентября 2001 заключили соглашения о признании вины, которые позволят им избежать смертной казни.

Эскалье заключила досудебные соглашения с Халидом Шейхом Мохаммедом, Валидом Мухаммедом Салихом Мубараком бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави.